Россиянин совершил разбойное нападение на цветочный ради одной розочки за 250 рублей

Житель Твери совершил разбойное нападение на цветочный магазин. Напуганный продавец позволил ему уйти, не заплатив, вот только унёс он всего одну розу за 250 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

В Твери местный житель угрожал продавцу ножом в цветочном магазине. Видео © Telegram / Управление МВД России по Тверской области

«Установлено, что днём в торговый павильон на Тверском проспекте зашёл неизвестный мужчина. Угрожая девушке перочинным ножом, злоумышленник открыто похитил одну розу стоимостью 250 рублей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Полицейские провели допрос возможных свидетелей инцидента и на основе их описаний составили фоторобот нападавшего, а также проанализировали записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов сотрудники МВД уже задержали подозреваемого, которым оказался 33-летний житель. В полиции он объяснил, что совершил преступление под влиянием алкоголя. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Мужчине может грозить наказание до 10 лет лишения свободы с возможным штрафом.