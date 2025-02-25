Умер один из организаторов Крымской весны Иван Безуглый

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края и атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый скончался на 76-м году жизни накануне, 24 февраля. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Котенок отметил, что Безуглый был действительно выдающейся личностью, активно участвовавшей и организовавшей события Крымской весны. Он также напомнил, что в феврале 2014 года Безуглый возглавлял оборону Турецкого вала.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что, будучи потомственным казаком, Безуглый стал настоящим хранителем традиций, ценностей и культуры региона.

«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — добавил Кондратьев.

Иван Васильевич оставил значительный след в истории Кубани. Он был удостоен звания дважды Героя труда. С начала 1990-х годов активно занимался возрождением кубанского казачества, а с 1997 года неизменно возглавлял Таманский отдел.

С 2017 года Иван Безуглый также занимал должность депутата Законодательного собрания Краснодарского края и являлся заместителем председателя комитета по вопросам военного дела, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.