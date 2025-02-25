Премьер Польши показал внукам мастерство катания на лыжах и теперь ходит на костылях
Премьер Польши Туск получил травму, катаясь с внуками на горных лыжах
Премьер-министр Польши Дональд Туск повредил ногу во время катания на горных лыжах. Об этом политик написал у себя в соцсети Х, приложив фотографию с костылями.
Дональд Туск с костылями. Фото © Х / Donaldtusk
«Это должны были быть выходные мечты. Я планировал их за полгода. Два дня с внуками на лыжах. Внуки на склоне сказали: «Покажи, дедушка, как ты катаешься». Ну я и показал», — сказал Туск.
Политик добавил, что несколько дней будет передвигаться с костылями. Прекращать прямую деятельность он не собирается. Туск рекомендовал фанатам экстремального спорта быть осторожнее и держать оборудование в порядке.
А ранее президент Латвии упал с велосипеда и сломал запястье. При этом в больницу он обратился только на следующий день.
ТАСС / Zuma