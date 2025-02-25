Прозрачные материалы, бахрома и перья: Названы модные тренды предстоящей весны

Ведущим трендом моды грядущей весной станет возвращение сексуальности и женственности. Об этом рассказала президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии (РАФИ) Татьяна Белькевич.

«В этом сезоне в трендах прозрачные материалы, к ним добавляются перья, бахрома, которые ранее были использованы только в аксессуарных линиях. Так же на подиумах второй сезон подряд уверенно держится «куртка рабочего». <...> Абсолютно женственный образ подчёркивается «курткой рабочего», с большими карманами, с элементами грубой ткани», — сказала эксперт в беседе с радио Sputnik.

Оверсайз по-прежнему остается в тренде, и вещи этого стиля продолжают присутствовать в коллекциях ведущих отечественных стилистов и дизайнеров, отметила Белькевич. Новый сезон предложит широкий выбор изделий различных цветов и текстур, в то время как в прошлом году акцент был сделан на одной ткани.