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Регион
25 февраля, 14:01

Арсен Захарян получил новую травму в первом в сезоне матче в стартовом составе

Захарян получил новую травму в матче «Реала Сосьедад» и «Леганеса»

Футболист Арсен Захарян. Фото © ТАСС / EFE / Javi Colmenero

Футболист Арсен Захарян. Фото © ТАСС / EFE / Javi Colmenero

Российский футболист испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму бедра. Полузащитник травмировался во время матча 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0), сообщает пресс-служба клуба.

21-летнего хавбека заменили после первого тайма, но он успел забить гол на 12-й минуте встречи. Возвращение Захаряна будет зависеть от характера травмы и развития ситуации. Известно, что повреждена прямая мышца правого бедра футболиста.

Полузащитник только недавно восстановился после летней операции на голеностопе и пропустил много матчей. Встреча с «Леганесом» стала для него первой в стартовом составе в текущем сезоне.

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Ранее Захарян отдал голевую передачу в третьем матче за «Реал Сосьедад» в 2025 году. Испанский футбольный клуб разгромил датский «Мидтьюлланн» со счётом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником клуба из Сан-Себастьяна в еврокубке станет «Манчестер Юнайтед».

Алена Пенчугина
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