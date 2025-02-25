Арсен Захарян получил новую травму в первом в сезоне матче в стартовом составе
Захарян получил новую травму в матче «Реала Сосьедад» и «Леганеса»
Футболист Арсен Захарян. Фото © ТАСС / EFE / Javi Colmenero
Российский футболист испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму бедра. Полузащитник травмировался во время матча 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0), сообщает пресс-служба клуба.
21-летнего хавбека заменили после первого тайма, но он успел забить гол на 12-й минуте встречи. Возвращение Захаряна будет зависеть от характера травмы и развития ситуации. Известно, что повреждена прямая мышца правого бедра футболиста.
Полузащитник только недавно восстановился после летней операции на голеностопе и пропустил много матчей. Встреча с «Леганесом» стала для него первой в стартовом составе в текущем сезоне.
Ранее Захарян отдал голевую передачу в третьем матче за «Реал Сосьедад» в 2025 году. Испанский футбольный клуб разгромил датский «Мидтьюлланн» со счётом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником клуба из Сан-Себастьяна в еврокубке станет «Манчестер Юнайтед».