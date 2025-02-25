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25 февраля, 14:25

Россиянин получил 16 лет колонии за съёмку объектов ПВО и передачу сведений Украине

СК: Жителю Домодедово дали 16 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО РФ

Житель Подмосковья, получивший срок за передачу Киеву данных о ВС РФ. Обложка © Telegram / Следком

Житель Подмосковья, получивший срок за передачу Киеву данных о ВС РФ. Обложка © Telegram / Следком

Житель Московской области, который отправил кураторам на Украине сведения о комплексе ПВО для наведения атаки дронов, а также замышлявший диверсии на территории РФ, приговорён к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Жителю Подмосковья дали 16 лет лишения свободы. Видео © Telegram / Следком

«2-м Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей», — указано в сообщении СК.

По данным следствия, 11 апреля прошлого года осуждённый находился в подмосковном Подольске, где запечатлел расположение зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны и зафиксировал его географические координаты. После этого фигурант передал собранную информацию через мессенджер украинским кураторам с целью военного наведения БПЛА и поражения военной цели.

Кроме того, установлено, что обвиняемый занимался противодействием РФ с 2017 года, включая незаконный ввоз оружия и боеприпасов с Украины. В результате он был признан виновным в нескольких преступлениях, включая подготовку к террористическому акту, содействие террористической деятельности, контрабанду оружия, незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконное производство боеприпасов.

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А ранее Life.ru писал, что восемь россиян были осуждены в шести регионах за диверсии по указке с Украины. По данным ФСБ, им назначили наказание от 16 до 22 лет лишения свободы. Злоумышленники использовали популярные мессенджеры и открытые интернет-платформы. Там они размещали объявления о лёгком заработке, который в итоге и оборачивался для исполнителей различными тюремными сроками.

Дарья Нарыкова
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