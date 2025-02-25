Нужно знать законы: Адвокат объяснила, как вернуть деньги за некачественную услугу

В ситуациях, когда услуга была оказана некачественно или не в установленный срок, заказчик имеет право на возврат средств. Для этого потребуется предоставить подтверждающие документы, такие как чеки об оплате или даже нотариально заверенная переписка с исполнителем, рассказала член Московской коллегии адвокатов Кристина Исаенко.

«При небольшой стоимости стороны часто не заключают письменный договор. В этих случаях исполнителя находят и договариваются с ним через соцсети, и у него нет ИП или статуса самозанятого. Скриншоты переписки и чека на сумму онлайн-перевода служат доказательством в суде, если до него дойдёт дело. Поэтому всегда надо хранить копию чека, а лучше — заверить переписку у нотариуса», — отметила юрист в беседе с РИАМО.

Она добавила, что чаще всего проблемы возникают после внесения предоплаты. Обычно вернуть деньги за услуги сложнее, чем за товары, так как это требует знания законодательства. Возврат средств регулируется статьей 28-ФЗ. В случае неисполнения услуги заказчик может запросить изменение сроков, снижение стоимости или возврат предоплаты, которую исполнитель обязан вернуть в полном объёме. Если дело дойдет до суда, заказчик может рассчитывать на получение неустойки.

Исаенко уточнила, что у заказчика есть три способа вернуть средства: отправить письменную претензию исполнителю, обратиться в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Иски на суммы до 100 тысяч рублей рассматриваются мировым судом, в то время как более крупные суммы попадают в компетенцию районного суда. Претензии о ненадлежащем оказании услуг необходимо подавать в течение двух лет. Главным аспектом в отношениях с исполнителями является знание своих прав и умение их защищать, добавила адвокат.