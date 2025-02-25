«Отлично поработали!»: Кадыров показал видео эффектного боя с ВСУ у Белгородской области
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео сражения с ВСУ у Белгородской области
Бойцы батальона имени Шейха Мансура в настоящее время сражаются с подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ) у границ РФ около Белгородской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав кадры сражений с беспилотников.
Бойцы сражаются с ВСУ у Белгородской области. Видео © Telegram / RKadyrov_95
На опубликованных кадрах видно, как операторы дронов сбрасывают снаряды на находящуюся в укрытиях пехоту ВСУ. По словам главы Чечени, военные батальона выполняют задачи по охране государственной границы в Белгородской области. Бойцы круглосуточно проводят разведку местности с воздуха на предмет обнаружения и нейтрализации солдат ВСУ.
«На кадрах вы видите работу операторов БПЛА батальона, которые обнаружили врага и точными сбросами с дронов наносят непоправимый урон живой силе ВСУ и укрытиям фашистов. Отлично поработали! Желаю удачной охоты нашим воинам!» — написал Кадыров в телеграм-канале.
А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, которые атаковали Белгородскую область. Он располагался в районе села Ольшана в Харьковской области. ВС России нанесли удар ракетой «Изделие-305».
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