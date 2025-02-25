«Отлично поработали!»: Кадыров показал видео эффектного боя с ВСУ у Белгородской области

Бойцы батальона имени Шейха Мансура в настоящее время сражаются с подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ) у границ РФ около Белгородской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав кадры сражений с беспилотников.

Бойцы сражаются с ВСУ у Белгородской области. Видео © Telegram / RKadyrov_95

На опубликованных кадрах видно, как операторы дронов сбрасывают снаряды на находящуюся в укрытиях пехоту ВСУ. По словам главы Чечени, военные батальона выполняют задачи по охране государственной границы в Белгородской области. Бойцы круглосуточно проводят разведку местности с воздуха на предмет обнаружения и нейтрализации солдат ВСУ.

«На кадрах вы видите работу операторов БПЛА батальона, которые обнаружили врага и точными сбросами с дронов наносят непоправимый урон живой силе ВСУ и укрытиям фашистов. Отлично поработали! Желаю удачной охоты нашим воинам!» — написал Кадыров в телеграм-канале.