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25 февраля, 14:21

Поэтессу Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов

Поэтесса Вера Полозкова* попала в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Полозкова Вера Николаевна*, 05.03.1986 года рождения, г. Москва», — значится в списке.

Мизулина попросила проверить Полозкову после её слов об Аллее Ангелов в Донецке
Мизулина попросила проверить Полозкову после её слов об Аллее Ангелов в Донецке

А ранее Полозкова* попала под проверку ФСБ. Поводом послужило интервью, в котором поэтесса рассказывает, как отреагировала на подрыв машины писателя Захара Прилепина. В ответ на вопрос, выпила ли поэтесса шампанского после новости о покушении на писателя, она сказала: «Недотянули до шампанского. Максимум пивко». Полозкову* просили признать иностранным агентом, а также проверить на предмет спонсирования ВСУ, призывов к совершению терактов и дискредитации ВС РФ.

* Внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Вишнякова
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