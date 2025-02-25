Поэтессу Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов
Поэтесса Вера Полозкова* попала в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Полозкова Вера Николаевна*, 05.03.1986 года рождения, г. Москва», — значится в списке.
А ранее Полозкова* попала под проверку ФСБ. Поводом послужило интервью, в котором поэтесса рассказывает, как отреагировала на подрыв машины писателя Захара Прилепина. В ответ на вопрос, выпила ли поэтесса шампанского после новости о покушении на писателя, она сказала: «Недотянули до шампанского. Максимум пивко». Полозкову* просили признать иностранным агентом, а также проверить на предмет спонсирования ВСУ, призывов к совершению терактов и дискредитации ВС РФ.
* Внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
ТАСС / Владимир Смирнов