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25 февраля, 15:44

МВД возбудило дело из-за пропажи российских вагонов на Украине

РБК: МВД возбудило уголовное дело о пропавших на Украине грузовых вагонах из РФ

Сотрудники МВД России возбудили уголовное дело по статье об отмывании или легализации денежных средств и иного имущества, приобретённого в результате совершения преступления. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник.

Авторы статьи уточнили, что уголовно дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Это произошло после того, как в феврале 2022 года Украина завладела грузовыми вагонами России и Белоруссии на своей территории. Компании-операторы отметили, что в Незалежной остались более 17 тысяч грузовых вагонов различных типов, стоимость которых достигает 1,1 миллиарда долларов.

По информации издания, суд в Киеве наложил на них арест в рамках уголовного дела о неуплате налогов, которое возбудили украинские следователи в апреле 2022 года в отношении 200 компаний из РФ и Белоруссии.

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Напомним, что в 2022 году компания «Укрзализныця» запустила процесс национализации российских вагонов, находящихся на территории Украины. По данным фирмы, под меру попадали три тысячи единиц транспорта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Дарья Нарыкова
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