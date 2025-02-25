МВД возбудило дело из-за пропажи российских вагонов на Украине

Сотрудники МВД России возбудили уголовное дело по статье об отмывании или легализации денежных средств и иного имущества, приобретённого в результате совершения преступления. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник.

Авторы статьи уточнили, что уголовно дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Это произошло после того, как в феврале 2022 года Украина завладела грузовыми вагонами России и Белоруссии на своей территории. Компании-операторы отметили, что в Незалежной остались более 17 тысяч грузовых вагонов различных типов, стоимость которых достигает 1,1 миллиарда долларов.

По информации издания, суд в Киеве наложил на них арест в рамках уголовного дела о неуплате налогов, которое возбудили украинские следователи в апреле 2022 года в отношении 200 компаний из РФ и Белоруссии.