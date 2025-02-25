В Москве 13-летний школьник задолжал сутенёрам 120 тысяч рублей после игры с друзьями
«Рен-ТВ»: В Москве школьник оказался в долгах у сутенёров после игры с друзьями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526
В Москве 13-летний школьник оказался в долгах у сутенёров на сумму 120 тысяч рублей после игры с одноклассниками. Подробности сообщает «Рен-ТВ».
По информации телеканала, ребята играли в «Правду или действие», и одному из них было предложено вызвать проститутку по телефону. Подросток нашёл объявление в Сети и связался с девушкой, после чего они продолжили общение в мессенджере, и задание было выполнено.
На следующий день школьнику позвонил незнакомец и сообщил, что ждёт его с друзьями у подъезда, при этом указав точный адрес мальчика. Подросток перевёл сутенёру 41,5 тысячи рублей, но затем от него потребовали еще 83 тысячи. В итоге он рассказал обо всём матери. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее Life.ru писал, что москвич заплатил за проститутку 1 миллион рублей, но к нему никто не приехал. Уже на следующий день мужчине стали поступать звонки с неизвестных номеров. Сначала ему говорили, что из-за его отказа «сломалась касса», а потом начали угрожать ему и его близким.