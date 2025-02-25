В Москве 13-летний школьник задолжал сутенёрам 120 тысяч рублей после игры с друзьями

В Москве 13-летний школьник оказался в долгах у сутенёров на сумму 120 тысяч рублей после игры с одноклассниками. Подробности сообщает «Рен-ТВ».

По информации телеканала, ребята играли в «Правду или действие», и одному из них было предложено вызвать проститутку по телефону. Подросток нашёл объявление в Сети и связался с девушкой, после чего они продолжили общение в мессенджере, и задание было выполнено.

На следующий день школьнику позвонил незнакомец и сообщил, что ждёт его с друзьями у подъезда, при этом указав точный адрес мальчика. Подросток перевёл сутенёру 41,5 тысячи рублей, но затем от него потребовали еще 83 тысячи. В итоге он рассказал обо всём матери. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.