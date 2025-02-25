Эрик Принс, основатель американской частной военной компании Blackwater, заявил о значительном увеличении боевых возможностей российской армии. В интервью YouTube-каналу Hillsdale College он подчеркнул, что Украине следовало бы заключить мирное соглашение полтора года назад, так как в настоящее время ВСУ ведут изнурительные бои.

«Российская армия сейчас значительно лучше и опаснее. <...> У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов», — cказал Принс.

Он также подчеркнул, что оборонная промышленность США и Западной Европы отстаёт в развитии и сталкивается с высокими затратами на производство, что ограничивает её эффективность.