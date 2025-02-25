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Специальная военная операция (СВО)

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25 февраля, 18:05

«Сильные и опасные»: Основатель ЧВК Blackwater высоко оценил боеспособность ВС РФ

Основатель ЧВК Blackwater Принс: ВС РФ за время СВО стали сильнее и опаснее

Эрик Принс, основатель американской частной военной компании Blackwater, заявил о значительном увеличении боевых возможностей российской армии. В интервью YouTube-каналу Hillsdale College он подчеркнул, что Украине следовало бы заключить мирное соглашение полтора года назад, так как в настоящее время ВСУ ведут изнурительные бои.

«Российская армия сейчас значительно лучше и опаснее. <...> У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов», — cказал Принс.

Он также подчеркнул, что оборонная промышленность США и Западной Европы отстаёт в развитии и сталкивается с высокими затратами на производство, что ограничивает её эффективность.

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Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ выбили силы ВСУ из предпоследнего оккупированного населённого пункта в ЛНР — Белогоровки. Теперь под контролем украинских войск в республике остаётся лишь село Петровское (украинское название — Вестатовка) в Сватовском муниципальном округе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Наталья Демьянова
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