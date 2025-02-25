«Это как награда»: Русский двойник Ди Каприо обрадовался появлению в базе «Миротворец»
Русский двойник Ди Каприо Роман Бурцев попал в украинскую базу «Миротворец»
Роман Бурцев. Обложка © VK / Роман Бурцев
Житель Подмосковья Роман Бурцев, получивший известность как русский двойник Леонардо Ди Каприо, оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Впрочем, этот факт ничуть не опечалил участника СВО, выяснила «Газета.ru».
Авторы «Миротворца» обвинили россиянина в «пропаганде войны» и «публичной поддержке российской агрессии, а также в «убийстве граждан Украины». Об этом сообщается в его карточке на сайте.
«Единственное, что хочу сказать, что это как награда», — заявил Бурцев изданию, комментируя появление в базе.
Напомним, что Роман Бурцев стал знаменитым несколько лет назад благодаря своему поразительному сходству с Леонардо Ди Каприо. Мужчину приглашали на телевидение, он участвовал в рекламных проектах и фотографировался с российскими звёздами. А 19 сентября 2024 года он заключил контракт с МО и ушёл на спецоперацию.
В январе 2025 года стало известно, что Роман Бурцев получил удостоверение ветерана боевых действий. Он рассказал Life.ru, что вернулся с боевого задания и сейчас отдыхает с товарищами.