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Регион
25 февраля, 20:37

«Это как награда»: Русский двойник Ди Каприо обрадовался появлению в базе «Миротворец»

Русский двойник Ди Каприо Роман Бурцев попал в украинскую базу «Миротворец»

Роман Бурцев. Обложка © VK / Роман Бурцев

Роман Бурцев. Обложка © VK / Роман Бурцев

Житель Подмосковья Роман Бурцев, получивший известность как русский двойник Леонардо Ди Каприо, оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Впрочем, этот факт ничуть не опечалил участника СВО, выяснила «Газета.ru».

Авторы «Миротворца» обвинили россиянина в «пропаганде войны» и «публичной поддержке российской агрессии, а также в «убийстве граждан Украины». Об этом сообщается в его карточке на сайте.

«Единственное, что хочу сказать, что это как награда», — заявил Бурцев изданию, комментируя появление в базе.

Напомним, что Роман Бурцев стал знаменитым несколько лет назад благодаря своему поразительному сходству с Леонардо Ди Каприо. Мужчину приглашали на телевидение, он участвовал в рекламных проектах и фотографировался с российскими звёздами. А 19 сентября 2024 года он заключил контракт с МО и ушёл на спецоперацию.

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В январе 2025 года стало известно, что Роман Бурцев получил удостоверение ветерана боевых действий. Он рассказал Life.ru, что вернулся с боевого задания и сейчас отдыхает с товарищами.

Антон Голыбин
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