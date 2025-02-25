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25 февраля, 20:54

Одни пышные, другие тонкие: Вассерман объяснил разницу между русскими блинами и украинскими налистниками

Вассерман: Русские блины отличаются от украинских налистников пышностью

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, чем отличаются традиционные русские блины от украинских налистников. По словам эрудита, первые, как правило, пористые и воздушные, а вторые — тонкие и плотные.

«Налистники называются так в основном потому, что они сделаны как бы из листов теста. Блин же, как правило, толще, и, скорее, приближен к оладьям», — подчеркнул он в беседе с газетой «Взгляд».

Однако на этом отличия не заканчиваются. Так, если русские блины являются самостоятельным блюдом, то налистники обычно начиняются всевозможными начинками.

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Ранее Life.ru назвал три самых популярных рецепта блинов на Масленицу в России. Возглавили топ кружевные блины на кипятке, изготовлением которых юзеры интересовались чаще всего.

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Wikipedia / Dmitry Rozhkov

Тимур Хингеев
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