Одни пышные, другие тонкие: Вассерман объяснил разницу между русскими блинами и украинскими налистниками

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал, чем отличаются традиционные русские блины от украинских налистников. По словам эрудита, первые, как правило, пористые и воздушные, а вторые — тонкие и плотные.

«Налистники называются так в основном потому, что они сделаны как бы из листов теста. Блин же, как правило, толще, и, скорее, приближен к оладьям», — подчеркнул он в беседе с газетой «Взгляд».

Однако на этом отличия не заканчиваются. Так, если русские блины являются самостоятельным блюдом, то налистники обычно начиняются всевозможными начинками.