Нардеп Тарасенко: Четыре из пяти украинских госпредприятий убыточны

Более 80% государственных предприятий Украины оказались убыточными. Тревожную статистику в интервью телеканалу «Новости.LIVE» озвучил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко.

Парламентарий отметил, что Незалежная занимает первое место в Европе по количеству государственных предприятий — их насчитывается около 3 тысяч. Однако большая часть этих организаций сталкивается с финансовыми трудностями.

«80% — это убыточные предприятия, которые пребывают в процедуре банкротства или ликвидации», — заявил Тарасенко.

Причиной столь плачевного состояния, по его мнению, является неэффективное управление. Проблемные предприятия требуют серьёзной реорганизации и реформ.