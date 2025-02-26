«Прощай, грузовик»: Корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от МКС и отправился в последний полёт

Грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от Международной космической станции после завершения полугодовой миссии и отправился в последний полёт. После разрушения в плотных слоях атмосферы его обломки рухнут в Тихий океан, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Прощай, грузовик: «Прогресс МС-28» покинул МКС. Сегодня в 23:17 мск корабль отчалил от модуля «Звезда» после полугодового пребывания на станции», — гласит пост.

«Прогресс МС-28» прибыл на МКС в августе 2024 года и доставил экипажу станции 2,6 тонны груза. 2 марта его заменит новый корабль — «Прогресс МС-30».