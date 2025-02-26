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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 00:04

МИД предложил французам решить, чем они хотят пожертвовать ради усиления обороны

Франции нужно укреплять оборону и развивать военные технологии, а это требует немалых финансовых затрат. Именно поэтому граждане страны должны выбрать, на чём экономить, заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFMTV.

«Те огромные усилия, на которые уйдёт несколько процентов ВВП, мы не сможем профинансировать за счёт долга. Придётся экономить, придётся больше работать», — отметил дипломат.

Министр считает, что в связи с этим необходима широкая дискуссия в обществе. Французы должны «выбрать те жертвы, на которые они готовы пойти» на фоне новых вызовов.

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Ранее СМИ сообщили о желании французских властей разместить в Германии самолёты, способные нести ядерные боеголовки. Это произойдёт, если Штаты выведут свои войска из Европы.

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Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Антон Голыбин
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