В Париже, столице Франции, прошёл масштабный митинг. Люди вышли на улицу, чтобы поддержать выход страны из Европейского союза и НАТО. Организатором манифестации выступила партия «Патриоты»‎, которую возглавляет Флориана Филиппо.

Он уверен, что фрексит позволит государству отстоять национальные интересы. По данным французской прессы, в митинге приняли участие порядка тысячи человек. Все поддержавшие Филиппо прошли по центру французской столицы с лозунгами «Макрон в отставку»‎, «Макрон, воюй в своей войне сам»‎.