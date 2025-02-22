«Макрона в отставку»: В Париже прошёл митинг за выход Франции из ЕС и НАТО
В Париже прошёл митинг в поддержку выхода Франции из ЕС и НАТО
В Париже, столице Франции, прошёл масштабный митинг. Люди вышли на улицу, чтобы поддержать выход страны из Европейского союза и НАТО. Организатором манифестации выступила партия «Патриоты», которую возглавляет Флориана Филиппо.
Он уверен, что фрексит позволит государству отстоять национальные интересы. По данным французской прессы, в митинге приняли участие порядка тысячи человек. Все поддержавшие Филиппо прошли по центру французской столицы с лозунгами «Макрон в отставку», «Макрон, воюй в своей войне сам».
Участники массового шествия также держали в руках плакаты и растяжки с надписями «Хватит с нас Европы», «Стоп НАТО» и подобными. Кульминацией манифестации стало выступление глава партии Филиппо, который на глазах у всех собравшихся порвал флаг ЕС.
Ранее стало известно, что жители Украины организовали митинг в Киеве напротив здания посольства США. Причиной манифеста местных стали высказывания президента США, разразившегося с критикой в адрес Владимира Зеленского.
Life.ru / Kandinsky 3.1