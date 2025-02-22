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22 февраля, 16:35

«Макрона в отставку»: В Париже прошёл митинг за выход Франции из ЕС и НАТО

В Париже прошёл митинг в поддержку выхода Франции из ЕС и НАТО

В Париже, столице Франции, прошёл масштабный митинг. Люди вышли на улицу, чтобы поддержать выход страны из Европейского союза и НАТО. Организатором манифестации выступила партия «Патриоты»‎, которую возглавляет Флориана Филиппо.

Он уверен, что фрексит позволит государству отстоять национальные интересы. По данным французской прессы, в митинге приняли участие порядка тысячи человек. Все поддержавшие Филиппо прошли по центру французской столицы с лозунгами «Макрон в отставку»‎, «Макрон, воюй в своей войне сам»‎.

Участники массового шествия также держали в руках плакаты и растяжки с надписями «Хватит с нас Европы», «Стоп НАТО» и подобными. Кульминацией манифестации стало выступление глава партии Филиппо, который на глазах у всех собравшихся порвал флаг ЕС.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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