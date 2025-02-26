Трамп возложил на Европу ответственность за будущую помощь Украине

Соединённые Штаты сейчас не оказывают Украине никакой материальной поддержки. В будущем же за помощь стране будет отвечать преимущественно Европейский союз. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа... Знаете, это ведь тоже касается Европы», — заявил политик пресс-пулу Белого дома.