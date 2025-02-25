МИД РФ заявил об отсутствии у Европы права участвовать в переговорах по Украине
МИД РФ: Европа лишилась права на участие в переговорах по Украине
Евросоюз утратил возможность участвовать в переговорах по Украине, заявили в МИД России после принятия Генассамблеей и Совбезом ООН резолюций по украинскому кризису. Там также подчеркнули, что в мировом сообществе сформировался запрос на мир.
«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, всё больше оказываются в изоляции. Налицо серьёзные сдвиги в подходах стран мирового большинства, которые демонстрируют растущие реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта», — говорится в сообщении.
В МИД также отметили, что в настоящее время наблюдаются значительные изменения в подходах стран. Ведомство подчеркнуло, что это явление свидетельствует о растущем реализме и желании способствовать завершению конфликта.
Напомним, что Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию по Украине, предложенную США. Проект документа поддержали десять стран, включая Россию, США и Китай. Изначально, когда США предложили резолюцию в Генассамблее ООН, документ подвергся сильной критике со стороны Франции и Британии. В тот же день Штаты представили ту же самую резолюцию, но уже в Совбезе ООН. Там она была принята без каких-либо правок, хотя Франция и Британия обладали правом вето, коим не воспользовались.
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