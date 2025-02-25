МИД РФ заявил об отсутствии у Европы права участвовать в переговорах по Украине

Евросоюз утратил возможность участвовать в переговорах по Украине, заявили в МИД России после принятия Генассамблеей и Совбезом ООН резолюций по украинскому кризису. Там также подчеркнули, что в мировом сообществе сформировался запрос на мир.

«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, всё больше оказываются в изоляции. Налицо серьёзные сдвиги в подходах стран мирового большинства, которые демонстрируют растущие реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта», — говорится в сообщении.