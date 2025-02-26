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Регион
25 февраля, 23:26

Аэропорт Сочи временно остановил работу в целях безопасности

В аэропорту Сочи (ИКАО: URSS) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они действуют с 01:47 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сотрудники воздушной гавани принимают все возможные меры для обеспечения безопасности полётов, добавили в ФАВТ.

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В густонаселённом районе Севастополя упал подавленный силами РЭБ беспилотник

Напомним, что в ночь на 26 февраля силы ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Чёрным морем вблизи Крыма. Затем взрывы были слышны и в районе Анапы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Тимур Хингеев
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