Аэропорт Сочи временно остановил работу в целях безопасности
В аэропорту Сочи (ИКАО: URSS) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они действуют с 01:47 мск, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Сотрудники воздушной гавани принимают все возможные меры для обеспечения безопасности полётов, добавили в ФАВТ.
Напомним, что в ночь на 26 февраля силы ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ над Чёрным морем вблизи Крыма. Затем взрывы были слышны и в районе Анапы.
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