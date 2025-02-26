«Мы должны быть готовы»: В Финляндии испугались исключения из НАТО по воле Трампа

Президент США Дональд Трамп может исключить Финляндию и Швецию из Североатлантического альянса в рамках соглашения с Россией по Украине. Такое мнение выразил аналитик финского Института внешней политики Юсси Лассила в интервью агентству STT.

По его словам, Вашингтон пойдёт на этот шаг, если Москва потребует вернуть НАТО к границам 1997 года. Лассила подчеркнул, что готовность президента Штатов к уступкам может оказаться беспрецедентной.

«Мы должны быть готовы к этому и сохранять спокойствие», — заявил эксперт.