«Мы должны быть готовы»: В Финляндии испугались исключения из НАТО по воле Трампа
Аналитик Лассила: Трамп может исключить Финляндию и Швецию из НАТО по просьбе РФ
Президент США Дональд Трамп может исключить Финляндию и Швецию из Североатлантического альянса в рамках соглашения с Россией по Украине. Такое мнение выразил аналитик финского Института внешней политики Юсси Лассила в интервью агентству STT.
По его словам, Вашингтон пойдёт на этот шаг, если Москва потребует вернуть НАТО к границам 1997 года. Лассила подчеркнул, что готовность президента Штатов к уступкам может оказаться беспрецедентной.
«Мы должны быть готовы к этому и сохранять спокойствие», — заявил эксперт.
Ранее Финляндия и Швеция созвали экстренные заседания своих парламентов, чтобы обсудить возможные пути разрешения военного конфликта на Украине. Они считают, что Северной Европе нужно сплотиться в поддержке Незалежной.