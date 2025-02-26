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26 февраля, 01:12

«Мы должны быть готовы»: В Финляндии испугались исключения из НАТО по воле Трампа

Аналитик Лассила: Трамп может исключить Финляндию и Швецию из НАТО по просьбе РФ

Президент США Дональд Трамп может исключить Финляндию и Швецию из Североатлантического альянса в рамках соглашения с Россией по Украине. Такое мнение выразил аналитик финского Института внешней политики Юсси Лассила в интервью агентству STT.

По его словам, Вашингтон пойдёт на этот шаг, если Москва потребует вернуть НАТО к границам 1997 года. Лассила подчеркнул, что готовность президента Штатов к уступкам может оказаться беспрецедентной.

«Мы должны быть готовы к этому и сохранять спокойствие», — заявил эксперт.

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Ранее Финляндия и Швеция созвали экстренные заседания своих парламентов, чтобы обсудить возможные пути разрешения военного конфликта на Украине. Они считают, что Северной Европе нужно сплотиться в поддержке Незалежной.

Обложка ©

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Тимур Хингеев
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