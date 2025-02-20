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20 февраля, 07:01

Трампа заподозрили в стремлении претворить в жизнь мечту Сталина

The Hill: Трамп стремится осуществить мечту Иосифа Сталина о расколе НАТО

Президент США Дональд Трамп своей политикой и высказываниями приближает Россию к осуществлению давней мечты советского лидера Иосифа Сталина о крахе НАТО. Об этом сообщил бывший американский посол в Японии Рам Эмануэль, слова которого приводит The Hill.

«Со времён Иосифа Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту», — считает дипломат.

Эмануэль уверен, что РФ с середины прошлого века стремится разобщить и расколоть Североатлантический альянс. По его словам, Россия приобрела «огромный актив» в лице Трампа для осуществления своей цели.

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Ранее в Европе заявили, что Трамп уничтожил всё западное единство, поговорив с президентом РФ Владимиром Путиным об Украине без предварительных консультаций с союзниками. Также он назвал Владимира Зеленского диктатором с низким рейтингом и заявил, что не верит в его угрозы касательно нападения России на НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Владимир Озеров
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