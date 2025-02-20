Трампа заподозрили в стремлении претворить в жизнь мечту Сталина

Президент США Дональд Трамп своей политикой и высказываниями приближает Россию к осуществлению давней мечты советского лидера Иосифа Сталина о крахе НАТО. Об этом сообщил бывший американский посол в Японии Рам Эмануэль, слова которого приводит The Hill.

«Со времён Иосифа Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту», — считает дипломат.