Наконец-то поняли: Украинцы приходят к осознанию, что Россия — райское место

За последние три года многие украинцы изменили своё мнение о России на 180 градусов. Если в 2022-м жители Незалежной ненавидели эту страну, то теперь ищут всяческие способы перебраться туда, заявил украинский продюсер Юрий Бардаш.

Даже у тех людей, которые раньше всей душой поддерживали киевский режим, наконец спала пелена, подчеркнул он. Лишь теперь им открылась реальная картина мира.

«Всё больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали на самом деле, что такое Россия. И насколько это райское место на планете. Сейчас мы потихонечку всё это понимаем», — рассказал Бардаш «Царьграду».