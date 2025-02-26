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26 февраля, 02:24

Наконец-то поняли: Украинцы приходят к осознанию, что Россия — райское место

Продюсер Бардаш: Украинцы приходят к понимаю, что Россия — райское место

За последние три года многие украинцы изменили своё мнение о России на 180 градусов. Если в 2022-м жители Незалежной ненавидели эту страну, то теперь ищут всяческие способы перебраться туда, заявил украинский продюсер Юрий Бардаш.

Даже у тех людей, которые раньше всей душой поддерживали киевский режим, наконец спала пелена, подчеркнул он. Лишь теперь им открылась реальная картина мира.

«Всё больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали на самом деле, что такое Россия. И насколько это райское место на планете. Сейчас мы потихонечку всё это понимаем», — рассказал Бардаш «Царьграду».

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А тем временем актуальный опрос показал, что более 70% украинцев хотят завершения конфликта в Незалежной. При этом свыше 50% опрошенных назвали отличной идеей поиск компромиссного решения с привлечением глав других стран.

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Life.ru

Антон Голыбин
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