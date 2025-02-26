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26 февраля, 04:08

Палата представителей США приняла проект бюджета на 2025 фингод

Проект бюджета Соединённых Штатов на 2025 финансовый год получил одобрение в Палате представителей после продолжительных дискуссий. Предложенный республиканцами документ поддержали 217 конгрессменов, тогда как 215 выступили против него.

Проект предусматривает сокращение расходов федеральных властей на 1,5 триллиона долларов, а также увеличение расходов на оборонные нужды и обеспечение безопасности на границе на 300 миллиардов. Кроме того, документ повышает потолок госдолга США ещё на 4 триллиона долларов.

Ранее одобрительно в адрес проекта бюджета высказался и президент страны Дональд Трамп. Однако Сенат подготовил свой документ, и на следующем этапе обе палаты Конгресса должны будут найти компромисс.

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А Совбез ООН ранее принял нейтральную резолюцию по Украине, представленную американцами. Проект документа поддержали десять стран, в том числе Россия, США и Китай. Пять держав воздержались, а против не выступил никто.

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Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Антон Голыбин
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