Ночная атака дронов ВСУ по России стала самой крупной с начала 2025 года
Ночная атака украинских беспилотников 26 февраля стала самой масштабной с начала 2025 года. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным пресс-службы военного ведомства, силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ. До этого самой крупной считалась атака 24 января, когда средства ПВО сбили 121 украинский беспилотник.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 25 на 26 февраля над российской территорией было сбито 128 украинских БПЛА. При этом большую часть сбили в небе над Кубанью, там силы ПВО «приземлили» 83 беспилотника.
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