Ночная атака дронов ВСУ по России стала самой крупной с начала 2025 года

Ночная атака украинских беспилотников 26 февраля стала самой масштабной с начала 2025 года. Об этом сообщает Минобороны России.



По данным пресс-службы военного ведомства, силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ. До этого самой крупной считалась атака 24 января, когда средства ПВО сбили 121 украинский беспилотник.