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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 05:31

Ночная атака дронов ВСУ по России стала самой крупной с начала 2025 года

Ночная атака украинских беспилотников 26 февраля стала самой масштабной с начала 2025 года. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ. До этого самой крупной считалась атака 24 января, когда средства ПВО сбили 121 украинский беспилотник.

Средства ПВО уничтожили за ночь над Россией 121 украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили за ночь над Россией 121 украинский беспилотник

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 25 на 26 февраля над российской территорией было сбито 128 украинских БПЛА. При этом большую часть сбили в небе над Кубанью, там силы ПВО «приземлили» 83 беспилотника.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Владимир Озеров
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