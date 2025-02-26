Режим опасности БПЛА ввели в Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа

Режим опасности БПЛА на данный момент действует в ряде регионов Северного Кавказа. Об этом проинформировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В Северной Осетии, как и в остальных регионах СКФО, введен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — написал руководитель республики.

Ранее Life.ru сообщал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждены несколько домов.