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Регион
26 февраля, 05:15

Режим опасности БПЛА ввели в Северной Осетии и других регионах Северного Кавказа

Режим опасности БПЛА на данный момент действует в ряде регионов Северного Кавказа. Об этом проинформировал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В Северной Осетии, как и в остальных регионах СКФО, введен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — написал руководитель республики.

128 беспилотников ВСУ удалось сбить ночью над территорией России
128 беспилотников ВСУ удалось сбить ночью над территорией России

Ранее Life.ru сообщал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждены несколько домов.

Обложка ©

Unsplash / Olivia Anne Snyder

Андрей Бражников
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