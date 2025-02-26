Москалькова поторопила Госдуму с принятием закона об алиментах после 18 лет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает сделать быстрее процесс рассмотрения вопроса о праве совершеннолетних студентов на получения алиментов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад омбудсмена за 2024 год.

«Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс РФ нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях. Соответствующий законопроект Минюстом России разработан, предлагаем ускорить его внесение в Государственную думу», — сказано в тексте.

Москалькова указывает, что студенты старше 18 лет не имеют права на получение алиментов, однако «совершеннолетний» — не означает «финансово независимый», поскольку в школах и колледжах по программе среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение.