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26 февраля, 07:30

В Челябинске у мальчика случился отёк Квинке из-за соседа

В Челябинске у четырёхлетнего мальчика случился отёк Квинке из-за соседа снизу. Местные жители подозревают, что на первых этажах кто-то держит нарколабораторию — всё из-за сильного запаха ацетона. Об этом сообщает Ural Mash.

Одна из жительниц дома рассказала, что переехала сюда с четырёхлетним сыном два года назад и почти сразу стала замечать странный химический аромат. Сначала хватало проветриваний, но затем ребёнок начал кашлять и тяжело дышать, а однажды его даже увезли на скорой с отёком Квинке. Сейчас приступы повторяются — теперь малыш постоянно на таблетках и ингаляторе.

Жильцы уверены: кто-то из соседей держит нарколабораторию, но полиция ничего противозаконного не нашла, хотя запах продолжает мучить людей.

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А ранее Life.ru рассказывал, как бутерброд с красной икрой едва не убил москвичку в новогоднюю ночь. Деликатес привезли с Сахалина, и после его дегустации, ближе к полуночи девушке поплохело: у неё опух язык, она начала задыхаться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Александра Вишнякова
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