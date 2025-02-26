В Челябинске у мальчика случился отёк Квинке из-за соседа

В Челябинске у четырёхлетнего мальчика случился отёк Квинке из-за соседа снизу. Местные жители подозревают, что на первых этажах кто-то держит нарколабораторию — всё из-за сильного запаха ацетона. Об этом сообщает Ural Mash.

Одна из жительниц дома рассказала, что переехала сюда с четырёхлетним сыном два года назад и почти сразу стала замечать странный химический аромат. Сначала хватало проветриваний, но затем ребёнок начал кашлять и тяжело дышать, а однажды его даже увезли на скорой с отёком Квинке. Сейчас приступы повторяются — теперь малыш постоянно на таблетках и ингаляторе.

Жильцы уверены: кто-то из соседей держит нарколабораторию, но полиция ничего противозаконного не нашла, хотя запах продолжает мучить людей.