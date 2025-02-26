Российские семьи до 40 лет убедят рожать с помощью миллиона на ипотеку и льгот на авто

В России могут улучшить демографическую ситуацию с помощью новых способов – введения льгот на жильё и покупку автомобилей. Предлагается сосредоточить поддержку на родителях в возрасте от 30 до 40 лет, которые уже имеют детей. Они составляют более 43% семей с детьми в стране. Такой вывод содержится в совместном докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России», пишет РБК.

Меры поддержки, действовавшие в последние годы, были ориентированы на стимулирование появления первого ребенка. В то же время суммарный коэффициент рождаемости первенцев и вторых детей снижался, тогда как количество третьих и последующих детей продолжало расти. Кроме того, исторического максимума достигло количество женщин репродуктивного возраста старше 30 лет.

Для стимулирования рождаемости ОП предлагает увеличить размер выплаты для семей, в которых родился третий ребёнок или последующие: с 450 тысяч до одного миллиона рублей. Эта мера поможет семьям погасить основные долги и проценты по ипотеке. Кроме того, авторы инициативы предлагают реализовать программу льготного кредитования на покупку автомобилей отечественного производства для всех многодетных семей.