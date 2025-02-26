Российские семьи до 40 лет убедят рожать с помощью миллиона на ипотеку и льгот на авто
В ОП предложили улучшать демографию в РФ с помощью льгот на жильё и автомобили
В России могут улучшить демографическую ситуацию с помощью новых способов – введения льгот на жильё и покупку автомобилей. Предлагается сосредоточить поддержку на родителях в возрасте от 30 до 40 лет, которые уже имеют детей. Они составляют более 43% семей с детьми в стране. Такой вывод содержится в совместном докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России», пишет РБК.
Меры поддержки, действовавшие в последние годы, были ориентированы на стимулирование появления первого ребенка. В то же время суммарный коэффициент рождаемости первенцев и вторых детей снижался, тогда как количество третьих и последующих детей продолжало расти. Кроме того, исторического максимума достигло количество женщин репродуктивного возраста старше 30 лет.
Для стимулирования рождаемости ОП предлагает увеличить размер выплаты для семей, в которых родился третий ребёнок или последующие: с 450 тысяч до одного миллиона рублей. Эта мера поможет семьям погасить основные долги и проценты по ипотеке. Кроме того, авторы инициативы предлагают реализовать программу льготного кредитования на покупку автомобилей отечественного производства для всех многодетных семей.
Ранее сообщалось, что на увеличение рождаемости будут влиять работодатели. Начальники могут начать предоставлять одному из родителей возможность работать по гибкому графику до завершения начальной школы у ребёнка. Кроме того, работник будет получать различные выплаты в важные моменты — рождение малыша. По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, такие меры улучшат демографическую ситуацию в стране.
Life.ru