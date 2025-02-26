Шептухин из «Времени героев» назначен на должность советника главы Росавиации

Герой России и участник программы «Время героев» Александр Шептухин получил назначение на должность советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

В мае прошлого года он стал одним из 83 участников этой программы, инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Александр Шептухин поделился своими впечатлениями о программе, подчеркнув, что это один из самых значимых проектов в стране. «Я узнал о запуске программы во время послания Президента России Федеральному собранию и быстро решил подать заявку, чтобы продолжить свою службу государству. Я горжусь тем, что стал частью первой группы из 83 участников. Я получил новые знания и опыт от ведущих экспертов страны и завел много новых друзей, став частью команды единомышленников», – отметил он.

Во время стажировки его наставником был заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев, который помог ему разработать индивидуальный план обучения. Александр глубоко изучил структуру гражданской авиации и предложил пути оптимизации её процессов.

На новой позиции Шептухин будет заниматься развитием взаимодействия между Росавиацией и Министерством обороны РФ. Он также сообщил, что уже участвует в реализации нескольких инициатив, разработанных в ходе стажировки.

Виталий Савельев отметил, что Александр проявил себя как целеустремленный и ответственный человек, способный достигать поставленных целей.

Александр Шептухин родился в 1987 году в Ахтубинске и окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище в 2010 году. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2024 году он был удостоен звания Героя России и медали Нестерова. С мая 2024 года он стал участником президентской программы «Время героев».