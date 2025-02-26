Россиянин выкинул на помойку «‎неудачный» подарок на День всех Влюблённых – Porsche

Влюблённый житель подмосковных Мытищ выкинул на помойку Porsche с красным бантом. Авто он купил в подарок девушке на День всех Влюблённых, но ей не понравилось, узнал SHOT.

Влюблённый житель подмосковных Мытищ выкинул на помойку Porsche. Фото © SHOT

Влюблённый житель подмосковных Мытищ выкинул на помойку Porsche. Фото © SHOT

Влюблённый житель подмосковных Мытищ выкинул на помойку Porsche. Фото © SHOT

Мужчина купил битую после ДТП иномарку и преподнёс любимой на 14 февраля, пообещав, что всё починит. Девушку презент разочаровал, из-за чего её возлюбленный вышел из себя и выкинул Porsche Macan на мусорку.