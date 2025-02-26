Россиянин выкинул на помойку «неудачный» подарок на День всех Влюблённых – Porsche
Житель Мытищ выкинул на помойку Porsche, который не понравился его любимой
Влюблённый житель подмосковных Мытищ выкинул на помойку Porsche с красным бантом. Авто он купил в подарок девушке на День всех Влюблённых, но ей не понравилось, узнал SHOT.
Мужчина купил битую после ДТП иномарку и преподнёс любимой на 14 февраля, пообещав, что всё починит. Девушку презент разочаровал, из-за чего её возлюбленный вышел из себя и выкинул Porsche Macan на мусорку.
Но, как известно, для настоящей любви такие мелочи – не преграда. К примеру, в Челябинске предложение руки и сердца в День всех влюблённых могло обернуться кошмаром по вине пса по кличке Беляш. Питомец проглотил кольцо, которое парень приготовил для своей избранницы. Однако шалость собаки не сорвала ответственный шаг, а сделала событие ещё более запоминающимся.