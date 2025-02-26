Врач раскрыл, откуда на самом деле синяк на кисти Трампа. Вряд ли от рукопожатий

Многих пользователей Сети шокировал большой синяк на кисти президента США Дональда Трампа. В Белом доме объяснили это большим количеством рукопожатий, а как на самом деле? Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru порассуждал, из-за чего гематома могла появиться на руке американского лидера.

Прежде всего врач объяснил, что гематомы могут появляться из-за травм, укусов домашних животных, а также из-за медицинских вмешательств — на что больше всего и похож синяк Трампа.

Например, постановка капельницы, которая может привести к таким последствиям из-за нарушения техники введения лекарственного средства. Обычно используются вены на ладони, и в результате может возникнуть такая проблема. Кроме того, существуют препараты, относящиеся к кроворазжижающим, которые могут вызывать спонтанное кровоизлияние. В таких случаях даже небольшой удар или незначительное повреждение могут привести к развитию подобной картины. Это довольно частая ситуация, и она может протекать именно таким образом.

А вот частые рукопожатия вряд ли вызовут такую картину. Врач не исключает также, что это может быть банальный удар — Трамп же гольфист и к такой травме могла привести, например, неправильная подача.

«Если ты принимаешь кроворазжижающий препарат, то и вовсе много не надо. Потом, действительно, банальный удар может привести к проблеме. Дело в том, что кисть не имеет большого количества подкожно-жировой клетчатки и мышц. У человека, если происходит кровоизлияние, оно сразу видно и очень хорошо заметно», — заключил врач.