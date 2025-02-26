Врач раскрыл, откуда на самом деле синяк на кисти Трампа. Вряд ли от рукопожатий
Кардиолог Кондрахин не исключил, что синяк на руке Трампа появился от капельниц
Синяк на руке Дональда Трампа. Обложка © X / USA_Polling
Многих пользователей Сети шокировал большой синяк на кисти президента США Дональда Трампа. В Белом доме объяснили это большим количеством рукопожатий, а как на самом деле? Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru порассуждал, из-за чего гематома могла появиться на руке американского лидера.
Прежде всего врач объяснил, что гематомы могут появляться из-за травм, укусов домашних животных, а также из-за медицинских вмешательств — на что больше всего и похож синяк Трампа.
Например, постановка капельницы, которая может привести к таким последствиям из-за нарушения техники введения лекарственного средства. Обычно используются вены на ладони, и в результате может возникнуть такая проблема. Кроме того, существуют препараты, относящиеся к кроворазжижающим, которые могут вызывать спонтанное кровоизлияние. В таких случаях даже небольшой удар или незначительное повреждение могут привести к развитию подобной картины. Это довольно частая ситуация, и она может протекать именно таким образом.
А вот частые рукопожатия вряд ли вызовут такую картину. Врач не исключает также, что это может быть банальный удар — Трамп же гольфист и к такой травме могла привести, например, неправильная подача.
«Если ты принимаешь кроворазжижающий препарат, то и вовсе много не надо. Потом, действительно, банальный удар может привести к проблеме. Дело в том, что кисть не имеет большого количества подкожно-жировой клетчатки и мышц. У человека, если происходит кровоизлияние, оно сразу видно и очень хорошо заметно», — заключил врач.
Напомним, гигантский синяк на тыльной стороне ладони 78-летнего президента США был замечен во время встречи политика с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что он появился из-за частых рукопожатий.