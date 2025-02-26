Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 10:06

Борисов и Эйдельштейн возили звезду «Аноры» в лес сжигать чучело на Масленицу

Мэдисон рассказала, как Борисов и Эйдельштейн возили её в лес сжигать чучело

Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юра Борисов. Обложка © ТАСС / Stefanos Kyriazis

Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юра Борисов. Обложка © ТАСС / Stefanos Kyriazis

Во время съёмок фильма Шона Бейкера «Анора» российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн предложили своей коллеге по съёмочной площадке Майки Мэдисон познакомиться с русской Масленицей. Часть с блинами девушке очень понравилась, однако затем она узнала, что ещё нужно сжечь чучело в лесу. Об этом актриса рассказала на вечернем шоу телеведущего Сета Майерса.

Мэдисон рассказывает про Масленицу. Видео © YouTube / Late Night with Seth Meyers («Поздней ночью с Сетом Майерсом»)

Публика засмеялась, узнав, что после поедания блинов необходимо поехать в лес и сжечь чучело.

«Это неожиданный поворот после блинов», – сказал ведущий.

Однако актриса всё же покорилась своему любопытству, и, спустя некоторое время, все они оказались в лесу. Там ребята собрали чучело из палок, после чего одели его в свою одежду и сожгли по всем канонам на костре. В конце истории американской публике предложили решить, настоящий ли это праздник или выдумка актёров.

Юра Борисов исполнит роль Кустурицы в автобиографии сербского режиссёра
Юра Борисов исполнит роль Кустурицы в автобиографии сербского режиссёра

Сжигание чучела является не менее важным эпизодом Масленицы, чем поедание блинов. Его можно собрать из палок, как Борисов и Эйдельштейн, однако жители Липецкой области в этом вопросе пошли дальше. Там традиционное чучело заменили на фигуры Карнажа, Фредди Крюгера, Белого Ходока и Волан-де-Морта.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Юра Борисов
  • Масленица
  • США
  • Юра Борисов на «Оскаре»
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar