Борисов и Эйдельштейн возили звезду «Аноры» в лес сжигать чучело на Масленицу

Во время съёмок фильма Шона Бейкера «Анора» российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн предложили своей коллеге по съёмочной площадке Майки Мэдисон познакомиться с русской Масленицей. Часть с блинами девушке очень понравилась, однако затем она узнала, что ещё нужно сжечь чучело в лесу. Об этом актриса рассказала на вечернем шоу телеведущего Сета Майерса.

Мэдисон рассказывает про Масленицу. Видео © YouTube / Late Night with Seth Meyers («Поздней ночью с Сетом Майерсом»)

Публика засмеялась, узнав, что после поедания блинов необходимо поехать в лес и сжечь чучело.

«Это неожиданный поворот после блинов», – сказал ведущий.

Однако актриса всё же покорилась своему любопытству, и, спустя некоторое время, все они оказались в лесу. Там ребята собрали чучело из палок, после чего одели его в свою одежду и сожгли по всем канонам на костре. В конце истории американской публике предложили решить, настоящий ли это праздник или выдумка актёров.