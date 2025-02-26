Борисов и Эйдельштейн возили звезду «Аноры» в лес сжигать чучело на Масленицу
Мэдисон рассказала, как Борисов и Эйдельштейн возили её в лес сжигать чучело
Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юра Борисов. Обложка © ТАСС / Stefanos Kyriazis
Во время съёмок фильма Шона Бейкера «Анора» российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн предложили своей коллеге по съёмочной площадке Майки Мэдисон познакомиться с русской Масленицей. Часть с блинами девушке очень понравилась, однако затем она узнала, что ещё нужно сжечь чучело в лесу. Об этом актриса рассказала на вечернем шоу телеведущего Сета Майерса.
Мэдисон рассказывает про Масленицу. Видео © YouTube / Late Night with Seth Meyers («Поздней ночью с Сетом Майерсом»)
Публика засмеялась, узнав, что после поедания блинов необходимо поехать в лес и сжечь чучело.
«Это неожиданный поворот после блинов», – сказал ведущий.
Однако актриса всё же покорилась своему любопытству, и, спустя некоторое время, все они оказались в лесу. Там ребята собрали чучело из палок, после чего одели его в свою одежду и сожгли по всем канонам на костре. В конце истории американской публике предложили решить, настоящий ли это праздник или выдумка актёров.
Сжигание чучела является не менее важным эпизодом Масленицы, чем поедание блинов. Его можно собрать из палок, как Борисов и Эйдельштейн, однако жители Липецкой области в этом вопросе пошли дальше. Там традиционное чучело заменили на фигуры Карнажа, Фредди Крюгера, Белого Ходока и Волан-де-Морта.