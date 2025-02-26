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26 февраля, 11:41

Стрип-клубы и денежный дождь: Трамп показал, как будет выглядеть сектор Газа под его руководством

Трамп опубликовал ИИ-видео будущего сектора Газа под его руководством

Президент США Дональд Трамп в соцсетях опубликовал сгенерированный нейросетью видеоролик со своим видением будущего сектора Газа. Видео начинается с изображений разрушений в анклаве, после чего возникает вопрос: «Что будет дальше?».

Трамп показал, как будет выглядеть Газа при нём. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realdonaldtrump

После этого на экране появляются небоскрёбы, дети, играющие на пляже, автомобили Tesla, а также Илон Маск, который ест хлеб с чем-то, напоминающим хумус. В кадре также фигурируют боевики ХАМАС с густыми бородами, танцующие в бикини и прозрачных юбках. Трамп тоже присутствует в видео, танцуя с полуголой женщиной в ночном клубе, а Маск раздаёт деньги. Кроме того, можно увидеть здание под названием «Трамп Газа» и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отдыхает у бассейна.

«Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Трамп Газа номер один», — говорится в песне, сопровождающей ролик.

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Ранее Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху говорил, что США готовы забрать себе и восстановить разрушенную Газу. При этом обычных палестинцев американский лидер предложил сослать в Египет и Иорданию. По его словам, анклав является «площадкой для сноса». Он также допустил, что освободить «от лишнего» территории помогут американские военные.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Александра Мышляева
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