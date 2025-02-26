Стрип-клубы и денежный дождь: Трамп показал, как будет выглядеть сектор Газа под его руководством

После этого на экране появляются небоскрёбы, дети, играющие на пляже, автомобили Tesla, а также Илон Маск, который ест хлеб с чем-то, напоминающим хумус. В кадре также фигурируют боевики ХАМАС с густыми бородами, танцующие в бикини и прозрачных юбках. Трамп тоже присутствует в видео, танцуя с полуголой женщиной в ночном клубе, а Маск раздаёт деньги. Кроме того, можно увидеть здание под названием «Трамп Газа» и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отдыхает у бассейна.