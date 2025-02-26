Трансгендеру* и экс-ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в центре Москвы

В центре Москвы отменили лекцию трансгендера* и бывшей ассистентки режиссёра Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что Наташа Максимова — 50-летняя трансгендерная* женщина, одна из первых, кто открыто заявил о своей идентичности в России, должна была провести мероприятие «Ароматы в кино». Лекция и парфюмерная дегустация были запланированы в отеле Marco Polo на Патриарших прудах, но событие было отменено из-за «непредвиденных обстоятельств».

К слову, ситуацией сразу заинтересовался глава ФПБК Виталий Бородин. Он потребовал проверить её на наличие дискредитации Вооружённых сил России. Отметим, что Максимова сменила пол в 1999 году, активно ведёт блог, ранее жила во Франции и сотрудничала с Ренатой Литвиновой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Таганский суд в Москве оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ*. Суд признал его виновным по части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В материалах телеканала содержалась информация о нетрадиционных сексуальных отношениях и сведения, которые могли побудить к смене пола.