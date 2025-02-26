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26 февраля, 12:59

Эпичное разрушение заброшенного элеватора в Ростовской области попало на видео

В Сети появились кадры эффектного сноса старого элеватора в посёлке Весёлое Ростовской области. Постройку, предназначенную для хранения большого количества зерна и доведения его до кондиционного состояния, снесли с использованием метода управляемого подрыва. Об этом сообщает Don Mash.

Кадры сноса элеватора. Видео © Telegram / Don Mash

Местные жители — особенно дети — оценили экшн и масштаб ситуации, но взрослые по-разному отнеслись к сносу старого элеватора. Одни считали заброшку неуместной и ненужной, в то время как другие относились к постройке как к местной достопримечательности.

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Не менее эффектным может получиться и снос замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. По подсчётам специалистов, этот экшн может обойтись в кругленькую сумму — порядка 40 миллионов, большая часть из которой уйдёт на вывоз мусора.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Telegram / Don Mash

Ольга Сливченко
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