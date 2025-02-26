«‎Ситуация деградирует»: МИД РФ предупредил мир об угрозе столкновения ядерных держав

Сегодня на грани серьёзного кризиса находится международная безопасность, возникла большая опасность прямого столкновения ядерных держав. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня в Женеве.

«К 80-летнему юбилею создания ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Практически повсеместно наблюдается рост напряжённости и конфликтности», — предупреждает коллег российский дипломат.

Все кризисы, которые на данный момент можно заметить в мире, на самом деле зародились ещё в грубых нарушениях принципов безопасности, игнорировании национальных интересов других стран и стремлении к безусловному военному превосходству. Подобные действия и «подталкивают другие государства к принятию ответных мер».