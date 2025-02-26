«Такого не будет»: Лавров исключил заморозку конфликта по линии сопротивления

«Были идеи «давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей», — сказал он в ходе пресс-конференции в Дохе.

Лавров отметил, что на Украине есть люди, которые предпочитают общаться на русском языке и стремятся сохранить наследие своих предков. В этом свете он считает, что попытки разместить миротворческие силы могут лишь усугубить конфликт. Дипломат упомянул, что Европейский Союз предлагает такой подход, а президент США подчёркивал важность достижения согласия между сторонами, однако Россию при этом никто не консультирует. Министр добавил, что простые решения, такие как размещение войск, не принесут результатов, и необходимо обсуждать первопричину конфликта.