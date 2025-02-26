«Такого не будет»: Лавров исключил заморозку конфликта по линии сопротивления
Лавров: Заморозка конфликта на Украине невозможна из-за положений Конституции РФ
Заморозить конфликт на Украине по линии фронта невозможно из-за положений российской Конституции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Были идеи «давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей», — сказал он в ходе пресс-конференции в Дохе.
Лавров отметил, что на Украине есть люди, которые предпочитают общаться на русском языке и стремятся сохранить наследие своих предков. В этом свете он считает, что попытки разместить миротворческие силы могут лишь усугубить конфликт. Дипломат упомянул, что Европейский Союз предлагает такой подход, а президент США подчёркивал важность достижения согласия между сторонами, однако Россию при этом никто не консультирует. Министр добавил, что простые решения, такие как размещение войск, не принесут результатов, и необходимо обсуждать первопричину конфликта.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время состоится ещё одна встреча делегаций РФ и США. На этот раз встреча состоится 27 февраля в Стамбуле. Политики обсудят накопившиеся проблемы, возникшие из-за неправомерных действий предыдущей администрации США, которые создали искусственные препятствия для работы российского посольства. Также было отмечено, что территория Украины, которая останется после конфликта, должна быть освобождена от «расистских законов».
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