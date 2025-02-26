Лавров назвал необходимым освободить Украину от «расистских законов»

Территория Украины, которая останется после конфликта, должна быть очищена от «расистских законов», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар. Он заявил, что таких правил не должно быть на территории Киева.

«То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов: там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре. Поэтому такими простенькими механическими штучками как размещение войск не отделаться, надо говорить о первопричинах», — сказал он.

Лавров объяснил также, что Россию никто не спрашивал о возможности размещения миротворческих сил на Украине. По его мнению, такой подход нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт, а Москва же намерена устранить его первопричины.