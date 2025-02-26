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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 11:30

Лавров назвал необходимым освободить Украину от «расистских законов»

Территория Украины, которая останется после конфликта, должна быть очищена от «расистских законов», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар. Он заявил, что таких правил не должно быть на территории Киева.

«То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов: там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре. Поэтому такими простенькими механическими штучками как размещение войск не отделаться, надо говорить о первопричинах», — сказал он.

Лавров объяснил также, что Россию никто не спрашивал о возможности размещения миротворческих сил на Украине. По его мнению, такой подход нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт, а Москва же намерена устранить его первопричины.

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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время состоится ещё одна встреча делегаций РФ и США. На этот раз она пройдёт 27 февраля в Стамбуле. Политики обсудят накопленные проблемы, которые появились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства.

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Telegram / МИД России

Наталья Афонина
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