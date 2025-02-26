«Простенькие механические штучки»: Лавров оценил идею Запада отправить миротворцев на Украину
Лавров: Размещение миротворцев не позволит «отделаться» от конфликта на Украине
«Простенькими штучками» наподобие размещения западного миротворческого контингента на украинской территории не получится «отделаться» от конфликта, необходимо устранить его первопричины. Об этом во время пресс-конференции по результатам визита в Катар заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров.
«Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск [на Украине], не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах [конфликта]», — заявил глава российской дипломатии.
Напомним, в западных странах с прошлого года активно обсуждают идею отправки на Украину миротворческого контингента численностью порядка 100 тысяч человек. В вопросе того, где эти военнослужащие будут расположены и какие именно задачи будут выполнять, ясности нет, кажется, даже среди европейских лидеров. В СВР РФ этот план трактуют, как намерение фактически оккупировать Незалежную. Впоследствии сообщалось, что Штаты предложили набирать миротворцев не из Европы.
Life.ru