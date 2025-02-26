«Простенькими штучками» наподобие размещения западного миротворческого контингента на украинской территории не получится «отделаться» от конфликта, необходимо устранить его первопричины. Об этом во время пресс-конференции по результатам визита в Катар заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, в западных странах с прошлого года активно обсуждают идею отправки на Украину миротворческого контингента численностью порядка 100 тысяч человек. В вопросе того, где эти военнослужащие будут расположены и какие именно задачи будут выполнять, ясности нет, кажется, даже среди европейских лидеров. В СВР РФ этот план трактуют, как намерение фактически оккупировать Незалежную. Впоследствии сообщалось, что Штаты предложили набирать миротворцев не из Европы.