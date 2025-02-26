Экс-заминистра транспорта Чалика задержали за растрату в особо крупном размере

Бывший заместитель министра транспорта Игорь Чалик, с декабря 2023 года находившийся на посту временно исполняющего обязанности главы головного Исследовательского института гражданской авиации ГосНИИ ГА, который находится в ведомстве Росавиации, стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в силовых структурах.

25 февраля по делу Чалика в столице проводились масштабные обыски — правоохранители провели оперативные мероприятия по месту жительства подозреваемого, а также проверили помещения ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтранса, уточняет издание. Сам чиновник был задержан в своей квартире на Софийской набережной. Впоследствии Чалик был доставлен в юго-западный следственный отдел на транспорте для допроса, после чего его закрыли в изоляторе временного содержания на двое суток.

Следствие полагает, что во втором и третьем кварталах 2024 года подозреваемый, находясь на должности врио руководителя ГосНИИ ГА, на регулярной основе выписывал на собственное имя премии в размере 750 тысяч рублей, включая себя в списки поощрённых сотрудников организации. Так, в апреле, мае, июне и сентября он наградил себя 740 тысячами рублей, а в июле расщедрился и выдал аж 1,2 миллиона. Приказы о премировании он утвердил собственноручно и велел подчинённым передать эти документы в бухгалтерию. После этого институт со своего расчётного счёта сделал перевод на личную карту Чалика. Таким образом всего с апреля по сентябрь чиновник незаконным образом положил в карман около 4,2 миллиона рублей, которые принадлежали ГосНИИ ГА, тем самым нанеся предприятию крупный материальный ущерб, считают следователи.

Один из источников «Известий» рассказал, что Чалик признал вину в ходе допроса, но лишь частично: он согласен, что премировал самого себя, но оспаривает сумму, по которой ему предъявили обвинения. В четверг следствие намерено ходатайствовать в столичный Дорогомиловский суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. По предъявленным обвинениям экс-заминистра рискует получить до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Игорь Чалик руководил ГосНИИ ГА с декабря 2023 года по конец января 2025-го. Должность заместителя министра транспорта занимал в течение трёх лет с января 2021 года. До этого работал в «Аэрофлоте», сперва в качестве пилота, затем в должности лётчика-инструктора, а потом командиром лётного отряда. С 2011-го и до ухода из компании был заместителем генерального директора авиакомпании.