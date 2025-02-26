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Регион
26 февраля, 12:37

Россиянам разрешат перерабатывать до 240 часов в год из-за дефицита кадров

Правительство поддержало удвоение длительности сверхурочного труда до 240 часов

Правительство России поддержало идею увеличить допустимое время сверхурочной работы до 240 часов в год ради решения проблемы дефицита кадров. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на пленарной сессии форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

«Правительство согласовало нам позицию», — сказал он, добавив, что на данный момент максимальная продолжительность сверхурочной работы составляет 120 часов в год.

Планируется, что её увеличат до 240 часов. Предложенная инициатива создаст дополнительные 200 тысяч рабочих мест, но для её реализации необходимо согласовать изменения с администрацией президента. Шохин отметил, что сейчас также многие самозанятые ищут возможности для подработки из-за ограничений на своих основных местах работы, и важно легализовать такие варианты заработка.

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Life.ru

Наталья Афонина
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