Лавров потребовал от Франции объяснений по использованию замороженных активов

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от Парижа разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности использования прибыли, полученной с замороженных в европейских странах российских активов. Этот вопрос был поднят на пресс-конференции по итогам его визита в Катар.

«Москва хотела бы узнать у Парижа, в каком документе прописано разрешение на использование прибыли от того, что было украдено», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что вопрос замороженных российских активов останется в центре обсуждений между Россией и западными странами. Он добавил, что любые действия Запада в отношении этих активов не останутся без ответа со стороны Москвы.