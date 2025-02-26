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Регион
26 февраля, 12:14
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Лавров потребовал от Франции объяснений по использованию замороженных активов

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от Парижа разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности использования прибыли, полученной с замороженных в европейских странах российских активов. Этот вопрос был поднят на пресс-конференции по итогам его визита в Катар.

«Москва хотела бы узнать у Парижа, в каком документе прописано разрешение на использование прибыли от того, что было украдено», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что вопрос замороженных российских активов останется в центре обсуждений между Россией и западными странами. Он добавил, что любые действия Запада в отношении этих активов не останутся без ответа со стороны Москвы.

Макрон заявил о невозможности конфисковать замороженные активы РФ
Макрон заявил о невозможности конфисковать замороженные активы РФ

Ранее западные СМИ писали, что Киев после начала президентства Дональда Трампа вновь попытается уговорить Запад выделить Украине помощь из замороженных российских активов. На Банковой считают, что это позволит убедить республиканца продолжить помощь ВСУ из альтернативного источника, который не бьёт по американскому бюджету.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Anatolii Trofimov

Марина Фещенко
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