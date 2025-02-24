Макрон заявил о невозможности конфисковать замороженные активы РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, поскольку это нарушает международное право. Это заявление он сделал во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — сказал Макрон.

По его мнению, вопрос о замороженных российских активах следует включить в повестку мирных переговоров по Украине.