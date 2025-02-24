Макрон заявил о невозможности конфисковать замороженные активы РФ
Макрон: Конфискация замороженных активов РФ противоречит международному праву
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, поскольку это нарушает международное право. Это заявление он сделал во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — сказал Макрон.
По его мнению, вопрос о замороженных российских активах следует включить в повестку мирных переговоров по Украине.
Ранее западные СМИ писали, что Киев после начала президентства Дональда Трампа вновь попытается уговорить Запад выделить Украине помощь из замороженных российских активов. На Банковой считают, что это позволит убедить республиканца продолжить помощь Незалежной из альтернативного источника, который не бьёт по американскому бюджету.
Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou