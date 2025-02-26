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26 февраля, 12:58

Искусал и задушил матрасом: В Петербурге поймали зубастого насильника женщины с синдромом Дауна

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины с синдромом Дауна

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который изнасиловал, а затем задушил матрасом свою 43-летнюю соседку с синдромом Дауна в её квартире. Об этом сообщила пресс-служба петербургской полиции.

Полиция задержала насильника. Видео © Пресс-служба полиции Петербурга

Полицейские задержали 26-летнего петербуржца по подозрению в убийстве и изнасиловании. Психу показалось мало надругательств, поэтому с собой он забрал ещё и куртку убитой женщины. Сотрудники полиции сцапали его в Ломоносове с полными карманами ювелирки. Видимо, собирался по-быстрому сбагрить всё ценное и податься в бега. Судя по «боевой раскраске» на лице, далеко убежать не получилось.

«За его плечами – несколько судимостей, среди которых кража оружия, разбой и убийство. При нём обнаружены куртка убитой и ювелирные украшения. Своей причастности к убийству задержанный отрицать не стал», — сказано в публикации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге мужчина пришёл к своей соседке с синдромом Дауна, изнасиловал, а затем убил её. Кроме того, преступник прокусил ей соски и половые органы. Женщина задохнулась, когда он вдавливал её лицом в матрас.

Обложка ©

Пресс-служба полиции Петербурга

Владимир Озеров
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