Искусал и задушил матрасом: В Петербурге поймали зубастого насильника женщины с синдромом Дауна
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины с синдромом Дауна
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который изнасиловал, а затем задушил матрасом свою 43-летнюю соседку с синдромом Дауна в её квартире. Об этом сообщила пресс-служба петербургской полиции.
Полиция задержала насильника. Видео © Пресс-служба полиции Петербурга
Полицейские задержали 26-летнего петербуржца по подозрению в убийстве и изнасиловании. Психу показалось мало надругательств, поэтому с собой он забрал ещё и куртку убитой женщины. Сотрудники полиции сцапали его в Ломоносове с полными карманами ювелирки. Видимо, собирался по-быстрому сбагрить всё ценное и податься в бега. Судя по «боевой раскраске» на лице, далеко убежать не получилось.
«За его плечами – несколько судимостей, среди которых кража оружия, разбой и убийство. При нём обнаружены куртка убитой и ювелирные украшения. Своей причастности к убийству задержанный отрицать не стал», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге мужчина пришёл к своей соседке с синдромом Дауна, изнасиловал, а затем убил её. Кроме того, преступник прокусил ей соски и половые органы. Женщина задохнулась, когда он вдавливал её лицом в матрас.
Пресс-служба полиции Петербурга