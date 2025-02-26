90-летняя супербабушка из Златоуста Раиса Гулякова сдала нормы ГТО на «отлично»

90-летняя Раиса Гулякова из Златоуста, расположенного в Челябинской области, успешно выполнила нормативы ГТО и была награждена золотым знаком отличия. В компании других активных пенсионеров она осознает, что физическая активность не только укрепляет здоровье, но и поднимает настроение, как сообщили в городском управлении образования и молодежной политики.

Глава Златоуста Олег Решетников лично вручил награду Раисе Захаровне, отметив, что она является одной из самых возрастных участниц местного движения ГТО.

«В свои 90 лет Раиса Захаровна показала впечатляющие результаты в выполнении нормативов ГТО и является настоящей гордостью нашего округа», — подчеркнули в администрации.

Достижения людей «серебряного» возраста значительно превышают нормативы ВФСК ГТО, что подчеркивает недооцененный потенциал старшего поколения. Раиса Захаровна ведёт активный образ жизни: занимается скандинавской ходьбой и выполняет упражнения на скамье и шведской стенке. Для нее спорт — это не только стиль жизни, но и прекрасная возможность общаться с единомышленниками.