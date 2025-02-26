Тренер сборной Латвии по биатлону уволился после избиения Расторгуева из-за кражи лыж

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис добровольно ушёл в отставку после того, как его обвинили в избиении серебряного призёра чемпионата мира 2024 года Андрея Расторгуева. Об этом пишет Latvijas Avize.

При этом Брицис отрицает свою вину, что он якобы побил Расторгуева за обвинения в краже лыж. По словам тренера, спортсмен был в «неадекватном состоянии» и настроен агрессивно. Жена Брициса также заявила журналистам, что её муж всего лишь «защищал семью от психически нестабильного» биатлониста. Сейчас обе стороны должны будут представить свою версию конфликта и дать письменные объяснения правлению Латвийской федерации биатлона. К делу подключилась и местная полиция, которая ведёт расследование по факту обвинений Расторгуева в избиении тренером.