Норвежский биатлонист Бё побил рекорд Бьорндалена по победам на чемпионатах мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал рекордсменом, обойдя соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей чемпионатов мира. Бё – младший одержал победу в спринте на дистанции 10 км в швейцарском Ленцерхайде.

Йоханнес преодолел дистанцию за 21 минуту 56,8 секунды и не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.

«Это невероятное чувство. День просто фантастический — один из лучших спринтов в моей карьере. 21‑я победа на чемпионате мира и возможность войти в историю на моём последнем первенстве — это нечто», — приводит слова Бё сайт IBU.

Теперь у Бё 21 золотая медаль на чемпионатах мира, у Бьорндалена было 20 медалей высшей пробы. Кроме того, по количеству индивидуальных побед на чемпионатах мира Бё догнал Бьорндалена и француза Мартена Фуркада, у каждого из которых по 11 побед.