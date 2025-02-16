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16 февраля, 00:12

Норвежский биатлонист Бё побил рекорд Бьорндалена по победам на чемпионатах мира

Уле Эйнар Бьорндален и Йоханнес Бё. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / johannesbo

Уле Эйнар Бьорндален и Йоханнес Бё. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / johannesbo

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал рекордсменом, обойдя соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей чемпионатов мира. Бё – младший одержал победу в спринте на дистанции 10 км в швейцарском Ленцерхайде.

Йоханнес преодолел дистанцию за 21 минуту 56,8 секунды и не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.

«Это невероятное чувство. День просто фантастический — один из лучших спринтов в моей карьере. 21‑я победа на чемпионате мира и возможность войти в историю на моём последнем первенстве — это нечто», — приводит слова Бё сайт IBU.

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Теперь у Бё 21 золотая медаль на чемпионатах мира, у Бьорндалена было 20 медалей высшей пробы. Кроме того, по количеству индивидуальных побед на чемпионатах мира Бё догнал Бьорндалена и француза Мартена Фуркада, у каждого из которых по 11 побед.

В январе 31-летний Бё удивил всех информацией о намерении завершить карьеру по окончании сезона 2024/25. Спортсмен подчеркнул, что хочет сделать семью приоритетом в жизни.

Лия Мурадьян
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