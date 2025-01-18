Легендарный норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Об этом он сообщил в соцсетях.

Бё отметил, что решил сделать семью приоритетом в жизни. Спортсмен пояснил, что планировал продолжать выступления ещё год, но участие в Олимпийских играх требовало бы от него слишком больших затрат. Биатлонист призвал подписчиков вместе наслаждаться последними гонками.

«Последние шесть сезонов я совмещал спорт на топ-уровне с семейной жизнью. Было великолепно, но и сложно. Сейчас я чувствую, что пора ставить в приоритет семью», — написал биатлонист в соцсетях.

31-летний Бё является 20-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира, а ещё пятикратным олимпийским чемпионом.