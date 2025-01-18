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18 января, 12:50

Легендарный норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завершит карьеру после окончания сезона

Йоханнес Бё. Обложка (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / johannesbo / k_voigt_fotografie

Йоханнес Бё. Обложка (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / johannesbo / k_voigt_fotografie

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Об этом он сообщил в соцсетях.

Бё отметил, что решил сделать семью приоритетом в жизни. Спортсмен пояснил, что планировал продолжать выступления ещё год, но участие в Олимпийских играх требовало бы от него слишком больших затрат. Биатлонист призвал подписчиков вместе наслаждаться последними гонками.

«Последние шесть сезонов я совмещал спорт на топ-уровне с семейной жизнью. Было великолепно, но и сложно. Сейчас я чувствую, что пора ставить в приоритет семью», — написал биатлонист в соцсетях.

31-летний Бё является 20-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира, а ещё пятикратным олимпийским чемпионом.

Норвежец позлорадствовал из-за лишения российского биатлониста золота Олимпиады-2010
Норвежец позлорадствовал из-за лишения российского биатлониста золота Олимпиады-2010

А ранее Life.ru писал, что норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд вынес флаг Украины на Кубке мира. Акция снискала поддержку Международного союза биатлонистов, где сказали, что устав не запрещает участникам соревнований жесты солидарности.

Дарья Нарыкова
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